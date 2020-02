Lazio-Inter, Conte (Inter Tv): ”Gol evitabili, due nostri regali. Dobbiamo essere noi a condizionare gli eventi”

Dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico nel match scudetto contro la Lazio di Simone Inzaghi, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la prestazione della sua squadra.

Ecco le sue parole: “Sono stati episodi determinati, dispiace perché penso che la partita sia stata molto equilibrata. I dettagli potevano spostare il risultato, dispiace perché i due gol potevano essere evitati e noi dobbiamo migliorare da questo punto di vista perché in partite così importanti e con avversari di qualità, non puoi fare questi due regali. Non sono arrabbiato, i ragazzi hanno dato tutto. L’atteggiamento era quello giusto, nel secondo tempo siamo entrati un po’ insicuri e anche questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere noi a condizionare gli eventi”.

La crescita dei singoli: “I margini di miglioramento ci sono, oggi come impegno non ho nulla da rimproverare. Ho detto a loro che dobbiamo continuare nel percorso di crescita, singolo, perché ci sono tanti ragazzi che possono ancora crescere e migliorare. Questo ci deve dare forza perché se vogliamo avere l’ambizione di voler continuare a dare fastidio, passa anche attraverso un miglioramento singolo”.

