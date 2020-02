Lazio-Inter, Mazzola: ”Sfida bellissima, Conte è una certezza. De Vrij in campo? Vedremo se…”

Archiviata la sconfitta nell’andata di semifinale di Coppa Italia, per l’Inter di Antonio Conte è tempo di concentrarsi in vista della delicata sfida di campionato in programma domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. In palio ci sono 3 punti pesantissimi per la lotta scudetto, con i nerazzurri chiamati a difendere il primato in classifica.

In vista del big match della 24esima giornata di Serie A, Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra, si è concesso ai microfoni di Cittaceleste.it per presentare la partita: ”Non credo sarà una partita decisiva, ma sarà, sicuramente, una bella partita. Sarà la sfida che metterà di fronte due squadre che non mollano mai, che sanno giocare a calcio e due squadre che saranno in lotta fino alla fine”.

Conte e Inzaghi a confronto: ”Su Conte c’è poco da dire: è una certezza. E’ un allenatore determinato. che riesce a entrare nella testa dei giocatori e li fa esprimere come vuole lui. Inzaghi è stato il mio giocatore, lo stimo molto. E’ riuscito a dare a questa squadra una mentalità vincente”.

De Vrij in campo: ‘‘E’ strano. A volte succede che giocatori che hanno forte tecnica, giocatori davvero molto forti, soffrano mentalmente alcune partite. Da loro ti aspetteresti molto in questi big match e poi, magari, hai la reazione opposta. Vediamo se riuscirà questa volta a superare questa pressione”.

