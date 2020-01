VIDEO – Serie A, Lecce-Inter 1-1: gli highlights del match

Passo falso dell’Inter di Antonio Conte, fermata al Via del Mare dal Lecce sull’1-1: la squadra nerazzurra perde una grande occasione e scivola a -4 dalla capolista Juventus. Pomeriggio storto per Lukaku e compagni che passano in vantaggio al 70′ grazie a Bastoni, pochi minuti dopo però arriva il pareggio di Mancosu che rovina il ritorno a casa del tecnico leccese.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI LECCE-INTER ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!