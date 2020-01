GdS – La moviola di Lecce-Inter, pomeriggio no per Giacomelli: Donati da rosso! Il rigore di Sensi…

Ha scatenato diverse polemiche, nel mondo nerazzurro, la direzione di gara fornita da Piero Giacomelli ieri pomeriggio al Via del Mare in occasione di Lecce-Inter.

Tra i diversi episodi a fare clamore è sicuramente il rosso non dato a Donati nel primo tempo. Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: ”Al 20’ gol nullo a Lukaku per fallo in attacco su Dell’Orco col braccio largo, un minuto dopo dà giallo per a Donati per il piede a martello nell’entrata dura e pericolosa su Barella. Bene il Var Guida che lo manda al monitor ma l’arbitro non cambia idea, lasciando diversi dubbi. Rischia tanto anche Candreva, alto e pericoloso su Donati, ma anche per lui solo giallo. Sbagliato il rigore dato al Lecce al 48’ per mani inesistente di Sensi. Mandato al monitor dal Var stavolta corregge. Al 93’ brutta entrata di Meccariello su Biraghi, ma stavolta l’ammonizione data al giallorosso sembra più corretta”.

