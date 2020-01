Un’Inter a tratti irriconoscibile, bloccata e lontana parente di quella squadra ammirata nel corso della stagione più volte. Al Via del Mare Lukaku e compagni non vanno oltre l’1-1 contro il Lecce, scivolando così a -4 dalla Juventus vittoriosa per 2-1 sul Parma. Una prestazione insufficiente di molti giocatori che va subito archiviata e dimenticata. Ecco i Top&Flop di Lecce-Inter.