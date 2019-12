L’Inter alza la voce: “Non c’è spazio per il razzismo nel calcio. Non esistono scuse”

L’Inter scende nuovamente in campo nella lotta contro il razzismo. Attraverso un tweet, il club nerazzurro prende posizione dopo il polverone alzatosi attorno alla scelta della Lega Serie A di usare tre scimmie per la campagna anti-razzismo.

Ecco il messaggio pubblicato dall’Inter: “Non esistono buone scuse per essere razzisti, non c’è spazio per il razzismo nel calcio. Siamo fratelli universalmente uniti, questo è il nostro modo per combattere ogni forma di discriminazione”.

Ecco il tweet:

