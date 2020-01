L’Inter sogna con Eriksen: che numeri in Premier League! Assist, gol e punizioni: Conte cerca la svolta

La palla ora passa al campo. Christian Eriksen è chiamato a dimostrare sul rettangolo verde di gioco di essere quel top player in grado di far fare quel salto di qualità al centrocampo di Conte: il fantasista danese sarà schierato nella linea di centrocampo come interno sinistro nel 3-5-2, con il compito di alzare il livello dei meccanismi rodati dello scacchiere tattico nerazzurro.

Chi gli lascerà il posto? Tutto fa pensare che sarà Sensi, anche perché l’ex Sassuolo non è ancora tornato sui livelli di inizio stagione dopo l’infortunio. Il centrocampista però rappresenterà un’arma importantissima da poter schierare a partita in corso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Eriksen sarà a tutti gli effetti il cervello dell’Inter assieme a Marcelo Brozovic. A testimoniarlo sono i numeri. Nelle 5 stagioni piene in Premier ha saltato solo 9 partite su 190, nessuno ha fornito più assist e creato più occasioni da gol nel periodo 2013-2020: superati rispettivamente De Bruyne (62 a 60) e Ozil (571 a 551). 28 i gol di destro, 21 quelli con il sinistro con la particolarità di essere letale anche dalla distanza: sono 23 infatti, ben 5 di più del secondo in classifica Coutinho, i gol realizzati da Eriksen in Premier da fuori area. Tra questi 8 li ha segnati su punizione diretta (dietro, con 6, c’è Sigurdsson). Un numero che farà certamente sorridere i tifosi nerazzurri: uno specialista del settore manca, visto che né con Conte né con Spalletti ci sono stati gol su punizione.

