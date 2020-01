LIVE Inter-Cagliari: segui la diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con oltre 2.100 tifosi nerazzurri!

L’Inter di Antonio Conte cerca il riscatto dopo i due pareggi consecutivi rimediato in campionato contro Atalanta e Lecce: la squadra nerazzurra ospita a San Siro il Cagliari dell’ex Nainggolan, in palio 3 punti importantissimi per la lotta scudetto in attesa dello sbarco a Milano di Christian Eriksen. Passioneinter.com, come di consueto, vi offre la diretta testuale di Lecce-Inter.

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Faragò, Klavan, Walukiewicz; Nandez, Nainggolan, Oliva, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro; Simeone. All. Maran.

Classifica Serie A aggiornata

Classifica marcatori Serie A

Calendario Inter

