Longhi: ”Ko in Coppa Italia? Pagato lo sforzo nel derby. Eriksen è lontano dalla forma migliore!”

Bruno Longhi, ospite negli studi di Sky Sport, ha fornito la propria analisi in merito all’andata della semifinale di Coppa Italia andata in scena ieri a San Siro tra Inter e Napoli e vinta dalla squadra di Gattuso per 0-1 grazie ad una perla di Fabian Ruiz.

Ecco le sue parole: “La spesa di energie mentali nel derby si è sentita. L’aspetto tattico ha fatto in modo poi che l’Inter giocasse male, il Napoli ha scoperto il modo di giocare della squadra nerazzurra di Conte e il giochino non è riuscito. Gattuso ha costretto Conte a giocare sulle fasce, con i terzini”

Le prime uscite di Erisken: “E’ molto lontano dalla forma migliore. E’ molto indietro, mi ricordo le prime partite di Lukaku. Piano piano l’hanno sistemato e si è vista la sua potenzialità, al momento Eriksen ha fatto vedere poco. Ha giusto fatto vedere qualche tocco di palla ma non basta”.

