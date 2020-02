Lotta scudetto, Capello: “L’Inter è lì ma è altalenante. Il campionato sarà aperto fino all’ultimo”

Fabio Capello si è concesso ai microfoni di Sky Sport, al margine dell’evento dei Laureus Sports Awards, per commentare la lotta scudetto in corsa tra la Juventus di Maurizio Sarri, la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “L’analisi è semplice: la Juventus ha 10 punti in meno dell’anno passato. Per questo i rivali sono più vicini. Lazio? Nessuno immaginava che i biancocelesti facessero così bene, hanno acquisito la giusta mentalità. L’Inter è lì, i nerazzurri, invece, hanno dei momenti di grande squadra e altri in cui si perdono. Sarà un campionato difficile fino all’ultimo momento”.

