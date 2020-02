Ludogorets-Inter, Conte in conferenza: “Eriksen? Come il resto della squadra. Vinto con merito, Sanchez…”

Dopo il triplice fischio finale di Ludogorets-Inter, Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dalla Huvepharma Arena per parlare della prestazione della sua squadra, vittoriosa per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

Su Eriksen: “La sua prestazione la giudico uguale a quella della squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché l’intensità era bassa, la palla girava lentamente e per questo era dura trovare spazi. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e la pressione, creando diverse occasioni e vincendo una partita con merito”.

La variante del 4-3-1-2: “Lavoriamo su diverse soluzioni a gara in corso, non è la prima volta che cambiamo. Cerchiamo di trovare soluzioni alternative in base alla rosa. Abbiamo una situazione base, ma al tempo stesso cerchiamo anche situazioni alternative: con le 3 punte, con 2 punte ed il trequartista come oggi”.

La prestazione di Sanchez: “Ha bisogno di giocare, ma ho bisogno di trovare il momento giusto per dargli spazio. Oggi era il momento giusto per fargli giocare tutta la gara, deve continuare a lavorare e a migliorare la sua condizione fisica”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!