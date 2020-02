Ludogorets-Inter, Vecino (Inter Tv): “Volevamo tornare alla vittoria. Missione compiuta, guardiamo avanti”

Dopo la vittoria conquistata in terra bulgara contro il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Vecino si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare il match terminato con il risultato di 0-2.

Ecco le sue parole: “Primo tempo con poca intensità, anche nel far girare la palla. Siamo migliorati nel secondo tempo, abbiamo alzato il ritmo e abbiamo trovato anche la via del gol. Ritorno? Siamo venuti qui con l’idea di fare un risultato importante, siamo contenti di quanto fatto. C’è tanto da lavorare perché ora c’è la Sampdoria. Dopo due sconfitte volevamo tornare alla vittoria, sappiamo che questi match sono difficili perché loro la giocano come una finale. Siamo contenti del risultato, ora guardiamo avanti”.

