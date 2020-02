Lukaku bomber ed… imprenditore di successo: la sua azienda vicina all’utile di un milione di euro nel 2018!

Non tutti sanno che Romelu Lukaku, oltre ad essere un grande bomber, è anche un imprenditore: l’attaccante nerazzurro infatti detiene oltre il 75% di una azienda di diritti di immagine basata a Londra chiamata Universal Image Rights Uk.

La società è stata fondata nel 2014 quando Lukaku, dopo essersi trasferito in Inghilterra nel 2011, militava nell’Everton ed è gestita dall’attaccante nerazzurro insieme ai due manager inglesi Gary Brothers e Steven Bartlett e dal lussemburghese Alain Goblet, entrato nel 2018 nel cda.

Come riportato da Milano e Finanza, la sua azienda va a gonfie vele come l’Inter in campionato: secondo gli ultimi dati di bilancio, l’azienda ha infatti chiuso l’esercizio 2018 in utile per 760 mila euro.

