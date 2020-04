Lukaku è in Belgio: ecco quando rientrerà a Milano. Sui social ne ha per tutti e si fa portavoce dell’Inter

Intervenuto nella diretta Instagram di Thierry Henry, Romelu Lukaku ci è andato giù pesante specificando più volte che il mondo del calcio si è svegliato troppo tardi nel prendere precauzioni contro il coronavirus. Lo ha fatto mettendo in prima fila la parola “salute”, ripetendola mille e una volte. Lukaku si è fatto portavoce del sentimento comune dei giocatori dell’Inter, ma non solo, sui timori di una possibile ripresa dell’attività agonistica e di un rientro in campo senza le giuste contromisure.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti belga ora è attualmente a casa, in Belgio, in attesa di rientrare a Milano: dovrebbe farlo sul finire della prossima settimana, per poi iniziare una nuova quarantena.

La posizione presa da Lukaku rispecchia perfettamente la posizione da sempre tenuta dalla stessa società Inter, nei discorsi in relazione alla ripresa dell’attività. Nessuno in casa nerazzurra è contrario a prescindere al ritorno in campo. Ma la tutela della salute è una partita da giocare a un livello superiore: vinta quella, si parli d’altro.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!