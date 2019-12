Social – Un tifoso speciale a San Siro. Lukaku annuncia: “Mio figlio è pronto per Inter-Genoa”

Romelu Lukaku è una persona molto riservata in merito alla sua vita privata. L’attaccante belga dell’Inter non è solito condividere sui social foto o scatti riguardanti la propria famiglia, soprattutto con Romeo, suo figlio.

Il piccolo Lukaku, che vive a Milano con il suo papà, ieri ha compiuto un anno e il numero 9 dell’Inter ha voluto immortalare questo ricordo sul proprio profilo Instagram con tanto di dedica: “Buon compleanno figlio mio, ti amo”.

Ma non solo. Romeo ha ricevuto tra le tante cose come regalo di compleanno una maglia personalizzata dell’Inter, con il numero 1. E papà Romelu ha annunciato la sua presenza a San Siro sabato in occasione della sfida di campionato con il Genoa. La squadra di Conte e il numero 9 potranno contare così su un tifoso speciale in più per chiudere l’anno da primi in classifica: “E’ pronto per la prossima partita casalinga”, il messaggio di Lukaku su Instagram.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!