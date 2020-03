Malagò: “Ripresa dello sport il 3 aprile? Impossibile fare previsioni. Tutto è in mano ai tecnici”

Per capire quale sarà il futuro della Serie A bisognerà aspettare la conclusione dell’Assemblea di Lega in programma questo pomeriggio. E’ chiaro però che tutto dipenderà anche da come si evolverà la situazione sanitaria del coronavirus nel nostro paese.

Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto quest’oggi sulla rete Rai durante il programma Uno Mattina per tracciare un punto sulla possibile ripresa dello sport italiano: “Ascolto spesso persone senza specifiche competenze che si sbilanciano su previsioni e non ho mai capito bene da che punto di vista. Tutto è in mano ai tecnici: se il 3 aprile si vedrà la luce in fondo al tunnel sarà possibile programmare, pianificare un nuovo calendario delle competizioni nazionali e internazionali. Ma tutto questo è subordinato a ciò che avverrà: allo stato dell’arte non è possibile prevederlo”.

