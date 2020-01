Mancosu non trattiene l’emozione: ”Dalla C ai gol contro Juventus e Inter, si è girato il mondo”

Dopo il gol realizzato domenica pomeriggio contro l’Inter, Marco Mancosu, attaccante del Lecce, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per raccontare l’emozione provata al momento della rete che ha fermato la corsa dei nerazzurri in campionato.

Ecco le sue parole: ”Dopo la Juventus, ho fatto centro contro l’Inter. Si è girato il mondo, se penso che sino a due stagioni fa la mia carriera era impreziosita dalle reti che firmavo contro le grandi della serie C, come Salernitana, Catania o lo stesso Lecce, oppure contro le più blasonate della B, come Benevento e Verona”.

Il gol all’Inter: “Domenica è stato un exploit incredibile. Dopo 4 sconfitte consecutive e in svantaggio con l’Inter, la mia rete del pari poteva valere un tesoro. Domenica mi sono emozionato anche pensando alla gioia regalata a Riccardo, un bimbo di 7 anni in difficoltà”.

