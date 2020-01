CorSera – L’Inter pronta a rispondere alla Juventus sul mercato: oltre a Vidal, un esterno e uno tra Llorente e Giroud

Il 6 gennaio l’Inter tornerà in campo nell’importantissima sfida del S. Paolo con il Napoli con l’obiettivo di mantenere la testa in classifica e fronteggiare a viso aperto la Juventus. Una sfida, quella tra le bianconeri e nerazzurri, che passerà o comunque potrà essere influenzata anche dalle scelte di mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere della Sera, i nerazzurri sarebbero molto attivi sul mercato, e avrebbero delineato al momento almeno 3 obiettivi chiari.

Se Vidal resta il nome principale per gennaio nonostante il ritorno in campo del cileno avvenuto quest’oggi, l’Inter sta tracciando la strada anche per altri colpi oltre a quello del cileno – che potrebbe formalizzarsi dopo la sfida con il Napoli. “Dovrebbero arrivare – si legge – un esterno, Marcos Alonso e una punta (più Llorente di Giroud)”. Non solo presente però, fari puntati anche su Sandro Tonali del Brescia – per il quale però se ne discuterà in estate e solamente se le rondinelle abbasseranno la valutazione di 40 milioni di euro – e, come emerso in questi giorni, su Christian Eriksen.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!