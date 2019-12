Wanda Nara: “Icardi ha un contratto con l’Inter. Eliminazione dalla Champions? Mio figlio ha pianto. Il futuro…”

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ospite del programma televisivo Verissimo. Ecco un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda il 21 dicembre, sul futuro dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Paris Saint Germain.

Ecco le sue parole: “Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stato un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà”.

L’eliminazione dalla Champions dell’Inter: “Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!