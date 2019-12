Mercato – Inter, senti l’agente di Kulusevski: “A gennaio può partire. Vuole una big, importante sarà il progetto tecnico”

Arrivano buone notizie per l’Inter di Antonio Conte. Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, centrocampista di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma, ha aperto le porte ad un possibile trasferimento durante la finestra invernale di calciomercato.

Lo svedese classe 2000 infatti sarebbe già pronto ad un salto in una big, dopo l’esplosione in questa prima parte di stagione. Ecco le parole del suo agente a Radio Punto Nuovo: “Dejan al momento è in testa a tutte le classifiche di rendimento. Lui vorrebbe giocare in un grande club, come qualunque calciatore. La stessa Atalanta è cresciuta e ora solo 3-4 club le sono davanti. Quindi quello che vuole Dejan è un grande salto, ragionato e studiato, mettendo d’accordo tutte le parti. Al momento abbiamo deciso di non sbilanciarci con le società per una questione di rispetto verso i tifosi e il club avendo da giocare la partita col Brescia prima. Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio deve essere per l’occasione della vita, non tanto economicamente quanto a livello di progetto sportivo”.

L’interesse dall’Inghilterra: “E’ seguito anche all’estero, in Premier, poteva andarci già questa estate ma ora sta facendo un bel percorso a Parma. Prima di andare in una big era giusto che si affermasse. Ha fame e voglia di arrivare, abbinato ad un talento ed un fisico non indifferenze: non può che avere un futuro roseo”.

