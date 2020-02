CdS – Lukaku porta Mertens all’Inter: contatto tra i due, Dries sogna Milano. Marotta pensa ad un biennale

In occasione della sfida contro il Napoli in programma questa sera a San Siro, la dirigenza dell’Inter potrà visionare da vicino Dries Mertens: l’attaccante belga di Gattuso è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe rappresentare un’importante occasione a zero per rafforzare l’attacco nerazzurro a disposizione di Conte.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mertens è seguito da tempo dall’Inter con il belga che piace pure al Monaco. Il rinnovo con il Napoli ancora non è arrivato, non è un’ipotesi da scartare a questo punto della stagione ma la tentazione di raggiungere l’amico e connazionale Lukaku a Milano è forte.

In questi giorni, secondo il quotidiano romano, Dries e Romelu ne hanno parlato e l’attaccante del Napoli sembrerebbe essere rimasto colpito di fronte alle parole del gigante. L’Inter ha sondato la pista con l’entourage ed è disposta a mettere sul piatto un biennale da 5 milioni netti a stagione più commissioni.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!