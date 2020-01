GdS – L’Inter e i dubbi su Spinazzola: Marotta punta al prestito. Roma infuriata, salta l’affare?

Sembrava tutto fatto sull’asse Roma-Milano per lo scambio Politano–Spinazzola ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’affare nelle ultime ore si è complicato e tutto è tornato in forte discussione. La dirigenza nerazzurra infatti ritiene necessario ricorrere ad una sessione di test fisici per il difensore esterno della Roma, da sostenere ad Appiano.

L’Inter vuole essere sicura dell’operazione e quindi ha proposto al giocatore dei “test di condizionamento” da svolgere oggi sul campo sotto gli occhi dello staff tecnico di Antonio Conte. I nerazzurri la definiscono un’operazione di routine, a Roma vedono i test come un pretesto non solo per ritardare la chiusura tanto che si ritiene l’affare a queste condizioni “saltato”, per colpa del voltafaccia dell’Inter. L’esame della cartella clinica non consiglierebbe un acquisto in via definitiva: il peso del suo cartellino sarebbe eccessivo visti i rischi sullo stato fisico del giocatore.

Per questo Marotta ha cercato anche di cambiare i termini dell’operazione. I due club avevano un accordo di massima per un’operazione a titolo definitivo, intorno ai 27 milioni mentre nella giornata di ieri l’Inter ha proposto alla Roma un doppio prestito con diritto di riscatto, sempre sulle stesse cifre. Una soluzione temporanea che avrebbe rinviato a fine campionato la decisione definitiva, un cambio di prospettiva che il club giallorosso ha respinto con forza al mittente.

