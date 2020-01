UFFICIALE – Inter, ceduto Dimarco al Verona: il comunicato e la formula dell’affare

Ora è ufficiale. Il Verona ha comunicato l’arrivo dall’Inter di Federico Dimarco: la formula è quella del prestito con il diritto di riscatto esercitabile a fine stagione.

Ecco il comunicato del club gialloblu: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco. Esterno sinistro classe 1997, con all’attivo 10 presenze e una rete nella Nazionale italiana Under 21, ha sin qui totalizzato 29 presenze in serie A – con un gol e un assist – vestendo le maglie di Inter, Parma ed Empoli. Nei suoi recenti trascorsi sportivi c’è anche una esperienza nel massimo campionato svizzero con il Sion (stagione 2017-18). Nella prima parte della corrente stagione, Dimarco ha militato in forza all’Inter, Club dove è cresciuto calcisticamente sin dalle giovanili. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Federico Dimarco, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù”.

