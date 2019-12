Mundo Deportivo – Inter-Vidal, la pista si raffredda dopo l’eliminazione dalla Champions: lo scenario

Arturo Vidal è il primo obiettivo dell’Inter in vista della finestra di mercato invernale: Antonio Conte vuole riportare in Italia il centrocampista cileno del Barcellona, già allenato durante la parentesi vincente condivisa alla Juventus.

Mentre in Italia si vocifera di una trattativa avanzata tra Inter e Barcellona, in Spagna lo scenario sembrerebbe essere diverso. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League, peraltro a causa proprio dei catalani, avrebbe comunicato alla dirigenza blaugrana di non essere più tanto interessata a Vidal. Il cileno infatti sarebbe stato utile per la propria esperienza da mettere a servizio in Champions League, con la ‘retrocessione’ in Europa League anche lo stesso giocatore potrebbe essere meno propenso ad un ritorno in Italia.

