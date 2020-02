GdS – Vidal sempre nei pensieri dell’Inter: nuovo assalto in estate al Barcellona

Dopo la lunga telenovela che ha fatto da protagonista nell’ultima finestra invernale di calciomercato, la dirigenza dell’Inter non ha mollato ancora del tutto l’idea di riportare in Italia Arturo Vidal e di ricongiungerlo a Conte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno del Barcellona è rimasto in Spagna dopo l’esonero di Valverde ma le cose sembrano non andare per il verso giusto anche con l’arrivo sulla panchina blaugrana di Setien.

L’Inter ha virato su Eriksen, Conte però ha spinto fortemente per Vidal dopo la parentesi vincente condivisa alla Juventus e continuerà a farlo: così Marotta e Ausilio potrebbero tentare un nuovo assalto per regalare al tecnico un centrocampo da top club europeo.

