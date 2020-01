GdS – Vidal subito, cresce la fiducia in casa Inter: si cerca l’intesa finale con il Barcellona

In attesa di capire se il sogno Eriksen rimarrà tale o ci sarà la reale possibilità di vederlo a Milano nella prossima stagione, l’Inter continua a lavorare per regalare a Conte Arturo Vidal nella finestra invernale di calciomercato.

Come riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno rimane l’obiettivo numero uno per cercare di rafforzare la rosa nerazzurra e renderla davvero competitiva nella lotta scudetto contro la Juventus. Salvo colpi di scena la trattativa dovrebbe andare in porto, al Barcellona è stata presentata un’offerta da 12 milioni di euro: le parti non sono distanti e l’Inter spera di chiudere l’acquisto del cileno entro un paio di settimane.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!