CdS – Vidal convocato da Valverde, l’Inter resta in agguato: assalto a metà mese

Nonostante i segnali poco incoraggianti che arrivano dalla Spagna, l’Inter continua a lavorare per riportare in Italia Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato regolarmente inserito da Valverde nella lista dei convocati del Barcellona in vista del derby contro l’Espanyol e potrebbe anche partire titolare dal primo minuto.

La strategia nerazzurra è però chiara e definita: qualsiasi investimento verrà fatto a gennaio sarà in corrispondenza di una cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il possibile affondo nerazzurro su Vidal potrebbe arrivare verso metà mese. L’impegno della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita rallenta l’affare: l’Inter intanto lavorerà per cercare di piazzare sul mercato Politano e Gabigol, per incassare il tesoretto utile e strappare il sì del Barcellona.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!