Milito elogia Palacio: “Attaccante fantastico, sa fare tutto. Per me è un fratello. Non ho mai visto…”

Oggi tocca a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku trascinare a suon di gol l’Inter di Antonio Conte. Qualche anno fa invece ci pensavano Rodrigo Palacio e Diego Alberto Milito a guidare l’attacco nerazzurro.

El Principe, eroe del Triplete 2010 targato José Mourinho, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per elogiare il connazionale con cui ha condiviso pagine importanti nella storia recente nerazzurra: “Rodrigo è un attaccante fantastico, che sa fare tutto. Lui fa le fortune sia del proprio allenatore che dei propri compagni, soprattutto di chi gioca al suo fianco. Nessuno come Rodrigo sa darti il pallone nel momento giusto, io lo conosco da una vita eppure non gli ho mai visto fare un movimento sbagliato. E poi volete considerare il lavoro che fa anche quando il pallone lo giocano gli avversari? Palacio è uno che dà sempre tutto se stesso. Per me è un fratello, ma per tutti è una grandissima persona e non solo un grandissimo calciatore”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!