Mondiale per club, Liverpool sul tetto del mondo: Flamengo e Gabigol battuti ai supplementari

Al Flamengo e a Gabigol non riesce l’impresa. Il club brasiliano, vincitrice della Copa Libertadores 2019, è stata sconfitta in finale allo Stadio internazionale Khalifa di Doha per 1-0 dal Liverpool di Jurgen Klopp nella finale del Mondiale per club.

Una partita avvincente con tante occasioni da rete e tanti capovolgimenti d’azione, con lo stesso Gabigol che ha avuto diverse chance per lasciare il segno e scrivere un’altra pagina gloriosa del Flamengo. Il match si è concluso con il risultato di 0-0 dopo i primi 90 minuti di gioco ed è stata decisa dal solito Firmino al minuto 99′ nel primo tempo supplementare.

Si conclude con una delusione una stagione indimenticabile per l’attaccante di proprietà dell’Inter, capocannoniere sia in campionato che in Libertadores. Il prestito con il Flamengo scade il 31 dicembre ma il club rossonero è in trattativa con quello nerazzurro per confermare il classe 1996. Chissà se da Doha, a fine gara, arrivano importanti novità sul futuro.

