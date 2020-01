Napoli-Inter, Bergomi: “Tenuta mentale incredibile, la squadra è compatta e sa soffrire. Merito di Conte”

Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, negli studi di Sky Sport ha analizzato l’importantissima vittoria conquistata dalla squadra di Conte questa sera al San Paolo contro il Napoli di Gattuso.

Ecco le sue parole: “L’Inter è una squadra consapevole, mentalmente solida. Sa leggere i momenti della partita, non ha difeso benissimo e in alcuni casi il Napoli è arrivato potenzialmente a fare gol. Ma è una squadra che sa soffrire, sono compatti e hanno una tenuta mentale incredibile. Le 8 vittorie in trasferta non sono causali”.

Su Candreva: “E’ importante sentire la fiducia dell’allenatore. Ora è titolare inamovibile, non dimentichiamo che lì ci sono D’Ambrosio e Lazaro”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!