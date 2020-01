Napoli-Inter, le probabili formazioni: Sensi dal 1′, Gagliardini favorito su Vecino. Gattuso con il tridente

Ripartirà dal San Paolo di Napoli il campionato dell’Inter di Antonio Conte: la squadra nerazzurra è chiamata a difendere il primato in classifica, condiviso a pari punti con la Juventus, mentre gli uomini di Gattuso sono alla ricerca della vera svolta per risollevare il campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte opterà ancora una volta per il 3-5-2. Davanti a capitan Handanovic, si ricompone la GDS con Godin al fianco di Skriniar e De Vrij. A centrocampo ritorno importante dal 1′ per Sensi: Brozovic in cabina di regia, Gagliardini favorito su Vecino. Out per infortunio D’Ambrosio, sugli esterni Candreva e Biraghi. In avanti spazio al tandem Lukaku-Lautaro.

Napoli con il dubbio Koulibaly: scelte obbligate in difesa per Gattuso. A centrocampo recuperato Fabian Ruiz, in avanti spazio al tridente Callejon-Milik-Insigne.

Ecco le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

