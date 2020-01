Okaka: “De Paul fuoriclasse, è pronto per una grande squadra. Scudetto tra Inter e Juventus, Lukaku…”

Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva. Tanti i temi trattati, a partire dal futuro di Rodrigo De Paul, fantasista argentino e compagno di squadra nel mirino dell’Inter e di diversi top club europei: “È un giocatore che può diventare un fuoriclasse, è giovane e ha talento, è un bravo ragazzo, normale che ci siano grandi club interessati, se continua così non avrà problemi a trovare posto in una grande squadra per esprimere il suo talento”

La lotta scudetto: “Juventus e Inter sono sicuramente le favorite, vedremo alla fine chi vincerà. Ronaldo, Ribery e Ibrahimovic sono grandi campioni e fa piacere affrontarli, ma la competitività la danno le squadre medie e piccoli, è lì che si alza il livello medio del campionato.

Musso: “Quest’anno ha avuto un miglioramento incredibile, è un nostro punto fermo, ha un talento straordinario e dà una grande sicurezza, spero per lui che possa ambire ad andare in un top club europeo”.

L’attaccante più forte della Serie A: “Nessuno in particolare. Tutti sanno che Immobile è un bomber straordinario, che Lukaku è un attaccante di fama mondiale, che Ronaldo è una leggenda del calcio. Speriamo che continuino così per il bene del nostro calcio”.

