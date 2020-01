Parla l’ex tecnico di Eriksen: “Un colpo pazzesco, è uno dei migliori al mondo”. Poi svela un curioso retroscena…

Intervistato da Tuttomercatoweb Tonny Hermansen ha parlato di Christian Eriksen, giocatore che lui ha allenato quando il danese era ancora un ragazzino: “In particolare una partita tra il suo Middelfart U12 e il TPI U12 di mio figlio: al 45′ il risultato era già 4-0 a favore del TPI. Eriksen entrò a 20 minuti dalla fine e il Middelfart riuscì a ribaltarla 8-4. Questo è sempre stato Christian, un fenomeno in grado di risolvere le partite da solo. Sono contento di averlo vissuto prima da avversario e poi come mio giocatore, visto che ho avuto la fortuna e il piacere di allenarlo nella selezione regionale dell’isola danese di Funen, il suo luogo di nascita. Conoscevo bene lui e suo padre, ho seguito così da vicino tutto il suo percorso calcistico”.

Il tecnico continua svelando un curioso retroscena: “Proprio così. La Danish Football Association voleva fare qualcosa per i genitori, i giocatori e gli allenatori locali, serviva un video-tutorial che desse ai tanti giovani talenti dell’isola di Funen e di tutta la Danimarca l’ispirazione e il giusto esempio per migliorare le loro abilità tecniche. Me ne incaricai proprio io: trovai cinque ragazzi, e una ragazza, di 13 anni e in due giorni girammo quello che sarebbe diventato un documentario davvero interessante e istruttivo. Eriksen era ovviamente uno dei protagonisti principali, pensate che in così poco tempo riuscimmo a registrare ben 143 diversi tipi di skills diverse e che ancora oggi nel nostro Paese quel DVD viene mostrato e rimostrato in ogni scuola calcio”.

Hermansen continua: “È un colpo pazzesco. Eriksen è classe, eleganza, giocate decisive: tra i migliori di sempre, in Danimarca e nel mondo. Porterà alla squadra di Conte tanti assist, gol e punti in classifica. Ve l’ho detto: Christian è uno che decide le partite anche quando le cose sembrano mettersi male. Ha due piedi perfetti e legge ogni azione molto prima dei suoi avversari in campo, a volte sembra che abbia gli occhi anche dietro la testa”.



