Parolo: “La vittoria contro l’Inter di spessore e di forza. Abbiamo fatto il salto di qualità”

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ai microfoni di DAZN ha parlato della vittoria in campionato contro l’Inter di prima del lockdown: “Questa squadra negli anni aveva un difetto, non vincere contro le grandi. Lo avevamo preso un po’ sul personale a livello di spogliatoio. Volevamo dimostrare di potercela fare. La vittoria contro l’Inter in casa è stata di spessore, di qualità, di forza“.

La partita a cui si riferisce il centrocampista italiano è lo scontro tra i nerazzurri ed i biancocelesti dello scorso 16 febbraio che aveva visto la squadra allenata da Simone Inzaghi prevalere sulla Beneamata per 2-1 con i goal di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic che avevano risposto a quello segnato dall’interista Ashey Young.

