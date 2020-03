Pochettino pazzo di Lautaro: “È tra i più grandi attaccanti al mondo. Futuro? Magari con Messi…”

Il talento di Lautaro Martinez ormai è noto in tutto il mondo. Il Barcellona è pronta a fare di tutto pur di accontentare Messi che stravede per il numero 10 dell’Inter. La dirigenza nerazzurra cercherà di resistere ad ogni eventuale assalto ma è chiaro che è ancora presto per parlarne.

Intanto direttamente dall’Argentina anche Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, ha elogiato il Toro concedendosi ai microfoni di Radio de Plata: “È tra i più grandi attaccanti al mondo. Non solo per quello che mostra ma per quello che può diventare”.

Il futuro e quella suggestione tutta argentina con Messi: “Spero di tornare un giorno al Newell’s Old Boys. Posso ancora aspettare, magari tornerò fra dieci anni con Messi”.

