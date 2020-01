Sky – Verso Lecce-Inter, anche Politano al lavoro ad Appiano: l’ex Sassuolo torna in gruppo

Dopo aver ”accarezzato” il sogno di tornare a giocare per la sua Roma, Matteo Politano ha fatto rientro ieri sera a Milano dopo le complicazioni registrate nella trattativa tra Inter e Roma per lo scambio che avrebbe poi coinvolto anche Leonardo Spinazzola.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Sassuolo è presente al Centro Sportivo Suning e si sta regolarmente allenando insieme ai suoi compagni in vista della sfida in programma domani al Via del Mare contro il Lecce di Fabio Liverani.

