Record su record, Lukaku è una macchina da guerra: superato anche Vieri nella storia dell’Inter

Romelu Lukaku ci ha messo poco per entrare nel cuore di tutti i tifosi dell’Inter. Un’altra doppietta che rilancia i nerazzurri in vetta alla classifica, rispondendo alla tripletta siglata nel pomeriggio da Cristiano Ronaldo. Una scommessa vinta da Conte che ha voluto a tutti i costi l’attaccante belga in estate, realizzando di fatto quello che è a tutti gli effetti l’acquisto più costoso della storia della Beneamata.

Un investimento però che al momento ripaga con numeri da paura e straordinari. Come riportato da Opta, Lukaku è con 14 gol il miglior marcatore dell’Inter nell’era dei tre punti a vittoria dopo 18 presenze: superato il record precedente di Bobo Vieri.

