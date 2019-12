Renzi applaude Lukaku: “Rigore lasciato ad Esposito? Gesto da grande campione e leader”

Il gesto di Lukaku nei confronti di Sebastiano Esposito ha fatto il giro del mondo: il centravanti belga, sollecitato da San Siro, ha lasciato al giovane canterano nerazzurro il rigore conquistato contro il Genoa da Gagliardini, permettendo così all’attaccante di realizzare il suo primo gol con la maglia dell’Inter.

I commenti non si sono sprecati, anche dal mondo della politica.L’ex Premier Matteo Renzi, noto tifoso della Fiorentina, si è voluto unire ai complimenti elogiando l’ex attaccante del Manchester United: “Cosa è la leadership nello sport? È un grande campione come Lukaku che rinuncia a battere un calcio di rigore sul 2-0 per far calciare un ragazzo classe 2002, Esposito. Il fratello maggiore che trascina un giovane, uno spogliatoio, una squadra. Tanto di cappello”.

