Rigori parati in Serie A, Handanovic sale a quota 30. ll record di Pagliuca è ad un passo!

Ci ha messo la sua firma capitan Handanovic su questo pareggio, parando a due minuti dal novantesimo il penalty calciato da Muriel blindando così il risultato di 1-1.

Una parata dal valore inestimabile che permette all’Inter di salire solitaria per una notte in vetta al campionato, in attesa della sfida in programma domani sera tra Roma e Juventus. Era da quasi un anno che Handanovic non parava un calcio di rigore, l’ultimo a fallire contro lo sloveno è stato il nerazzurro Barella il 1 marzo 2019 in occasione di Cagliari-Inter.

Quello di Muriel è il 30esimo rigore parato della sua carriera in Serie A. Il capitano nerazzurro è ad un solo penalty neutralizzato di distanza dal record che al momento appartiene ad un altro grande portiere della storia dell’Inter, Gianluca Pagliuca che in carriera ne ha parati ben 31.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!