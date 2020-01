Sacchi è sicuro: ”Conte è un maestro. L’Inter ritornerà a essere protagonista e competitiva”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan ed ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport fornisce come di consueto la propria analisi sull’ultimo weekend di Serie A.

Spazio inevitabile anche al pareggio della squadra di Conte contro il Cagliari: “I nerazzurri pareggiano contro un buon Cagliari e perdono la testa. Antonio sta compiendo un grande lavoro, dando tutto se stesso alla squadra. Anche questa si è finora impegnata allo spasimo, ora è un po’ affaticata, ma tutti devono essere soddisfatti per quanto stanno facendo. L’Inter ritornerà a essere protagonista visti i valori umani e professionali che la distinguono. Antonio è un grande professionista: avrà sicuramente notato che la sua squadra è ancora troppo lunga e così le scalate in fase di non possesso sono ritardate e non permettono il pressing e le conseguenti ripartenze corte. Il Cagliari, invece, è riuscito in un possesso palla superiore ai nerazzurri, trovando così sicurezze e idee. Forse anche i tre difensori centrali, molto difensivi e poco costruttivi, non aiutano un buon possesso del pallone. Se gli attaccanti sono troppo distanti dalla palla e possono essere serviti soltanto con lanci lunghi, è facile per i difensori avversari riuscire a limitarli. E anche se Lukaku riuscisse a impossessarsi del pallone, poi non avrebbe la collaborazione del resto della squadra. L’essere compatti e più vicini aiuta, invece, il possesso e il pressing, esattamente come il tentativo di giocare con una difesa a quattro. Antonio è un maestro e saprà trovare le soluzioni migliori per essere competitivo fino alla fine del campionato. Buon lavoro”.

p style=”text-align: justify”>

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!