Sacchi: “Scudetto? Campionato incerto. In pochi apprezzavano Barella. Su Eriksen…”

Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare i temi più caldi che tengono banco in Serie A. A partire dal possibile arrivo di Christian Eriksen all’Inter: “Nessun giocatore può cambiare una squadra, altrimenti Maradona avrebbe vinto la Coppa Campioni”.

La crescita di Barella: “Ricordo quando lavoravo a Coverciano. Pochi apprezzavano Barella. Dicevano che aveva solo grinta. No, aveva valori, cuore. Era già un giocatore. La tecnica si migliora sempre, col lavoro”.

La lotta scudetto: “Torneo incerto. Ma l’incertezza non significa necessariamente bellezza: è solo incerto, per ora”.

