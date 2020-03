Semplici: “Corretto sospendere il campionato. Playoff e playout? Soluzioni non giuste”

Leonardo Semplici, ex tecnico della SPAL, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per fare il punto sul campionato italiano, al momento sospeso a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Ecco le sue parole: “Era giusto fermarsi, la decisione della Uefa di fermare tutte le competizioni europee è quella più giusta. Playoff e play out? In questo momento tutte le ipotesi sono plausibili ma io mi auguro che tra qualche tempo il campionato possa riprendere il proprio cammino senza play-off/play-out. Altrimenti si verrebbero a creare situazioni di classifica non giuste per tutte le squadre”.

