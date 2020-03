Serie A, Dal Pino convoca tutti: indetta nuova Assemblea di Lega a Milano

Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha indetto per giovedì 12 marzo una nuova assemblea tra i club di Serie A che si riuniranno, questa volta a Milano, per discutere di diversi argomenti.

Come suggerito da l’ad nerazzurro Marotta, è importante che i rappresentanti delle 20 squadre si ritrovino tutti insieme per cercare di trovare una strategia comune in grado di affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus.

