Serie A, tagli agli stipendi? Ecco la classifica 2019/2020 del monte ingaggi: Inter terza

I presidenti dei 20 club di Serie A hanno avanzato la richiesta di sospendere i pagamenti degli stipendi dei propri giocatori, idea diventata prioritaria a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus per evitare grandi e pesanti danni economici.

La proposta che i club hanno portato all’attenzione dell’AIC riguarda la sospensione degli ingaggi relativi ai giorni di inattività: fino all’8 marzo i giocatori sono stati impegnati, dunque verrebbero regolarmente pagati.

Qual è la classifica dei monti ingaggi della Serie A? In vetta non può non esserci la Juventus (137 milioni di euro): pesano in maniera importante i 31 percepiti annualmente da Cristiano Ronaldo. Al secondo posto la Roma (90 milioni), l’Inter si piazza al terzo posto (66 milioni) davanti a Napoli (55) e Milan (51,1).

LA CLASSIFICA COMPLETA:

Juventus (137)

Roma (90)

Inter (66)

Napoli (55)

Milan (51,1)

Lazio (40)

Parma (33)

Cagliari (23)

Fiorentina (22)

Torino (21)

Bologna (18,5)

Genoa (16,3)

Sassuolo (15,15)

Sampdoria (14,6)

Atalanta (14,5)

Spal (13,5)

Udinese (12,5)

Verona (11,6)

Lecce (11,2)

Brescia (7,24)

