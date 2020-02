Sky – Il Barcellona pronta a tutto per Lautaro: no alla clausola, si tratta con l’Inter!

Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza blaugrana è pronta a tutto pur di portare in Spagna il numero 10 nerazzurro. I catalani sono disposti ad andare oltre la clausola rescissoria da 111 milioni di euro e a trattare con l’Inter sul prezzo del cartellino.

Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri tra le parti per capire come poter impostare la trattativa per lo sbarco di Lautaro in Spagna. Potrebbe concretizzarsi un maxi affare, con l’Inter che dovrebbe assicurarsi alcune contropartite tecniche grazie alla partenza del Toro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!