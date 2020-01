Sky – Il Tottenham fa sul serio per Gedson Fernandes: c’è l’offerta. Via libera per Eriksen?

Il secondo tempo di Inter-Atalanta dimostra come Antonio Conte abbia necessità di nuovi rinforzi, soprattutto a centrocampo. Lo stesso tecnico nerazzurro ha lanciato messaggi importanti alla società e i prossimi si preannunciano giorni caldi che potrebbero riservare importanti novità.

L’Inter è in attesa di capire quali saranno le novità da Barcellona e Londra su Vidal ed Eriksen, i due obiettivi primari per il centrocampo nerazzurro. Se per il centrocampista cileno del Barça tutto dipende dalla possibile conferma o no di Valverde sulla panchina blaugrana, per il danese in scadenza di contratto con il Tottenham la trattativa è ben avviata e si attende la risposta del giocatore dopo l’incontro avvenuto tra l’Inter e il suo entourage.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però ci sarebbe un’importante novità di mercato che potrebbe far decollare la trattativa: il Tottenham ha avviato i contatti con il Benfica per Gedson Fernandes, centrocampista portoghese classe 1999. Mourinho vorrebbe portarlo a Londra, la formula è quella di un possibile prestito di 18 mesi. L’arrivo di Ferndandes spalancherebbe le porte ad un imminente addio di Eriksen.

