Sky – Tottenham-Inter, alla fine vince Levy: svelate le cifre finali dell’affare Eriksen

Alla fine a spuntarla è il Tottenham. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza inglese incasserà un totale di 20 milioni di euro dalla cessione di Eriksen all’Inter con una percentuale di solidarietà del 5% a carico della dirigenza nerazzura, più l’incasso totale di un’amichevole tra Inter e Tottenham.

Cosa manca? Ora si aspetta solo l’arrivo in Italia per visite mediche e la firma di Eriksen, previsto per l’inizio della prossima settimana.

