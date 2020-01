Social – Cina in ginocchio, il pensiero di Steven Zhang: ”2020 finora difficile”. Poi cita Kobe Bryant

Steven Zhang, Suning e tutta l’Inter scendono in campo a sostegno della Cina a causa del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intero paese asiatico e il resto del mondo. Il numero uno nerazzurro ha voluto testimoniare la propria vicinanza al paese d’origine anche attraverso un post pubblicato su Instagram, con tanto di citazione nel finale a Kobe Bryant.

Ecco il messaggio: “Il 2020 non è stato facile per molti finora. Ma sappiamo che le sfide fanno sempre parte della vita. Dipende da come reagiamo e le conquistiamo insieme. Siamo fratelli del mondo. Tutto ciò che è negativo – pressione, sfide – è un’opportunità per me di crescere. Kobe B.”.

Il post: