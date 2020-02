Social – Coronavirus, Steven Zhang: “Ringraziamo di cuore tutti gli operatori. Rimanete al sicuro!”

L’Italia, ma non solo, sta attraverso un momento storico molto delicato a causa del coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’intero mondo.

Steven Zhang, numero uno dell’Inter, è intervenuto su Instagram, pubblicando una storia, per omaggiare tutti gli operatori sanitari che stanno operando in ogni zona del mondo per combattere il virus. Con tanto di foto di un infermiere immortalato in uno scatto con un Forza Inter scritto sulla schiena: “Ringraziamo di cuore tutti gli operatori sanitari che combattono in prima linea in tutto il mondo. E per favore, rimanete tutti al sicuro“.

Ecco la storia di Steven Zhang:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!