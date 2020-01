Social – Eriksen e la prima con l’Inter: ”E’ tutto fantastico! Tante serate così, grazie per l’accoglienza”

Buona la prima per Christian Eriksen. Il fantasista danese, arrivato da due giorni a Milano, ha esordito ieri sera con la maglia nerazzurra in occasione del quarto di finale di Coppa Italia vinto dall’Inter contro la Fiorentina.

Conte lo ha gettato in panca dopo il gol del momentaneo pareggio viola, dieci secondi dopo il suo ingresso l’Inter ha trovato la rete del definitivo 2-1 grazie ad una prodezza di Barella. Eriksen, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha voluto immortalare la sua prima in nerazzurro dedicando anche un speciale ringraziamento ai suoi nuovi tifosi: “Sembra e suona tutto fantastico! Spero possano arrivare tante serate come questa. Grazie per il caloroso benvenuto. #ForzaInter“.

Ecco il post: